Помогите решить задачу 2 школы должны отобрать для участия в зимний Спартакиаде 79 человек из первой школы нужно отобрать на 11 человек больше чем из второй Сколько спортсменов должно быть отобрано в каждой школе

Математика

Помогите решить задачу 2 школы должны отобрать для участия в зимний Спартакиаде 79 человек из первой школы нужно отобрать на 11 человек больше чем из второй Сколько спортсменов должно быть отобрано в каждой школе

Автор: Гость