Помогите решить задачу 2 школы должны отобрать для участия в зимний Спартакиаде 79 человек из первой школы нужно отобрать на 11 человек больше чем из второй Сколько спортсменов должно быть отобрано в каждой школе
Математика
Помогите решить задачу 2 школы должны отобрать для участия в зимний Спартакиаде 79 человек из первой школы нужно отобрать на 11 человек больше чем из второй Сколько спортсменов должно быть отобрано в каждой школе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из 1-45 из 2 -34 1)79-11=68 2)68:2=34
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