Помогите решить задачу. 2 тетр. стоят столько же, сколько 1 блокнот, а 1 набор красок в 4 раза дороже, чем блокнот.Посчитай хватит ли 100 рублей чтобы купить 8 таких тетрадей, 2 блокнота и 1 набор кррасок, если одна тетрадь сто...
Математика
Помогите решить задачу. 2 тетр. стоят столько же, сколько 1 блокнот, а 1 набор красок в 4 раза дороже, чем блокнот.Посчитай хватит ли 100 рублей чтобы купить 8 таких тетрадей, 2 блокнота и 1 набор кррасок, если одна тетрадь стоит 4 рубля.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*8=32(р.)-тетради1 блокнот=8(р.)-2 тетради8*2=16(р.)-2блокнота8*4=32(р.)-краски32+32+16=80(р.)80р.меньше 100р.Ответ: да хватит 100 рублей
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