Помогите решить задачу. 2 тетр. стоят столько же, сколько 1 блокнот, а 1 набор красок в 4 раза дороже, чем блокнот.Посчитай хватит ли 100 рублей чтобы купить 8 таких тетрадей, 2 блокнота и 1 набор кррасок, если одна тетрадь сто...

Математика

Помогите решить задачу. 2 тетр. стоят столько же, сколько 1 блокнот, а 1 набор красок в 4 раза дороже, чем блокнот.Посчитай хватит ли 100 рублей чтобы купить 8 таких тетрадей, 2 блокнота и 1 набор кррасок, если одна тетрадь стоит 4 рубля.

Автор: Гость