ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ 20 СЕНТЯБРЯ ДЕНЬ ДЛИТСЯ 12 ЧАСОВ И 21 МИНУТУ А 20 ОКТЯБРЯ НА 2 ЧАСА И 7 МИНУТ МЕНЬШЕ. КАКОВА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ?
Математика
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ 20 СЕНТЯБРЯ ДЕНЬ ДЛИТСЯ 12 ЧАСОВ И 21 МИНУТУ А 20 ОКТЯБРЯ НА 2 ЧАСА И 7 МИНУТ МЕНЬШЕ. КАКОВА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ?
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