ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ 20 СЕНТЯБРЯ ДЕНЬ ДЛИТСЯ 12 ЧАСОВ И 21 МИНУТУ А 20 ОКТЯБРЯ НА 2 ЧАСА И 7 МИНУТ МЕНЬШЕ. КАКОВА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ?

Математика

ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ 20 СЕНТЯБРЯ ДЕНЬ ДЛИТСЯ 12 ЧАСОВ И 21 МИНУТУ А 20 ОКТЯБРЯ НА 2 ЧАСА И 7 МИНУТ МЕНЬШЕ. КАКОВА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ?

Автор: Гость