Помогите решить задачу 4 кл. У совы-единственного грамотного обитателя леса-закон??ились перья для письма, и она отправилась на соседенее озеро, где живут 16 гусей и 14 лебедей. Каждая птица отдала Сове одинаковое количество св...

Математика

Помогите решить задачу 4 кл. У совы-единственного грамотного обитателя леса-закон??ились перья для письма, и она отправилась на соседенее озеро, где живут 16 гусей и 14 лебедей. Каждая птица отдала Сове одинаковое количество своих перьев,причем гусиных перьев оказалось у совы на 44 больше чем лебединых. Сколько гусиных и сколько лебединых перьев принесла сова домой?

Автор: Гость