Помогите решить задачу 4 кл. У совы-единственного грамотного обитателя леса-закон??ились перья для письма, и она отправилась на соседенее озеро, где живут 16 гусей и 14 лебедей. Каждая птица отдала Сове одинаковое количество св...
Математика
Помогите решить задачу 4 кл. У совы-единственного грамотного обитателя леса-закон??ились перья для письма, и она отправилась на соседенее озеро, где живут 16 гусей и 14 лебедей. Каждая птица отдала Сове одинаковое количество своих перьев,причем гусиных перьев оказалось у совы на 44 больше чем лебединых. Сколько гусиных и сколько лебединых перьев принесла сова домой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 16-14=2(разница птиц) 2) 44:2=22( сколько перьев отдала каждая птица) 3) 16*22=352(гусиных перьев) 4) 352-44=308(лебединых перьев)
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