Помогите!!! Решить задачу через програм. Дано число если оно четное и оканчивает??я на выдать супер, а значит 0

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Помогите!!! Решить задачу через програм. Дано число если оно четное и оканчивает??я на выдать супер, а значит 0

Автор: Гость