Помогите!!! Решить задачу через програм. Дано число если оно четное и оканчивает??я на выдать супер, а значит 0

Информатика
Помогите!!! Решить задачу через програм. Дано число если оно четное и оканчивает??я на выдать супер, а значит 0
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю так или все-таки нет ?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вера собрала 40морковок и 8 огурцов.во сколько раз вера собрала огурцов
Ответить
Математика
Сума різниці чисел 238 і 149 та числа 506
Ответить
Математика
Номер 195.196.196 с помощью уравнения
Ответить
Русский язык
Написать правильно предложение. мой одноклассник написал контрольную работу пло??о и начал лить крокодиловы слезы. где ставится запятая
Ответить
Математика
Найди неизвестное число: (52000-x)-700=48300
Ответить