Помогите!!! Решить задачу через програм. Дано число если оно четное и оканчивает??я на выдать супер, а значит 0
Информатика
Помогите!!! Решить задачу через програм. Дано число если оно четное и оканчивает??я на выдать супер, а значит 0
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Гость:
Думаю так или все-таки нет ?
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