Помогите решить задачу для племяшки : Песочница имеет форму квадрата, вычислите V для её песка, если рамеры таковы A = 2 м B = 2 м C = 60 см учесть, чтобы уровень песка был на 30 см ниже от начала края

Математика

Помогите решить задачу для племяшки : Песочница имеет форму квадрата, вычислите V для её песка, если рамеры таковы A = 2 м B = 2 м C = 60 см учесть, чтобы уровень песка был на 30 см ниже от начала края

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