Помогите решить задачу для племяшки : Песочница имеет форму квадрата, вычислите V для её песка, если рамеры таковы A = 2 м B = 2 м C = 60 см учесть, чтобы уровень песка был на 30 см ниже от начала края
Математика
Помогите решить задачу для племяшки : Песочница имеет форму квадрата, вычислите V для её песка, если рамеры таковы A = 2 м B = 2 м C = 60 см учесть, чтобы уровень песка был на 30 см ниже от начала края
Ответ(ы):
Гость:
так как уровень песка ниже на 30 см от начала края, то значит, что из высоты нужно вычесть 30 см 60-30=30см 2м=200 см далее рассчитаем объем: 200*200*30=1200000 см.куб=1200 литров
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