Помогите решить задачу:Для приготовления крема берут 1 часть сметаны и 2 части сах??рного песка.Сколько сметаны и сколько сахарного песка надо взять чтобы приготовить 3/4 кг крема?

Математика

Помогите решить задачу:Для приготовления крема берут 1 часть сметаны и 2 части сах??рного песка.Сколько сметаны и сколько сахарного песка надо взять чтобы приготовить 3/4 кг крема?

Автор: Гость