Помогите решить задачу:Для приготовления крема берут 1 часть сметаны и 2 части сах??рного песка.Сколько сметаны и сколько сахарного песка надо взять чтобы приготовить 3/4 кг крема?
Математика
Помогите решить задачу:Для приготовления крема берут 1 часть сметаны и 2 части сах??рного песка.Сколько сметаны и сколько сахарного песка надо взять чтобы приготовить 3/4 кг крема?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для 750 гр крема нужно: 750/3(частей)=250(1 часть) сметана 250 гр сах.песок 2*250=500 гр
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