Помогите решить задачу.для приготовления впренья мама использовала4пакета сахар?? по2кг в каждом и еще5кг.сколько всего кг сахара использовала мама?
Математика
Помогите решить задачу.для приготовления впренья мама использовала4пакета сахар?? по2кг в каждом и еще5кг.сколько всего кг сахара использовала мама?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+2=7(кг)-использовала мама
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