Помогите решить задачу.для приготовления впренья мама использовала4пакета сахар?? по2кг в каждом и еще5кг.сколько всего кг сахара использовала мама?

Математика

Помогите решить задачу.для приготовления впренья мама использовала4пакета сахар?? по2кг в каждом и еще5кг.сколько всего кг сахара использовала мама?

Автор: Гость