Помогите решить задачу.для приготовления впренья мама использовала4пакета сахар?? по2кг в каждом и еще5кг.сколько всего кг сахара использовала мама?

Математика
Помогите решить задачу.для приготовления впренья мама использовала4пакета сахар?? по2кг в каждом и еще5кг.сколько всего кг сахара использовала мама?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+2=7(кг)-использовала мама
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
16слов на орфограмму о е после шипящих
Ответить
Русский язык
Как пишется слово (выращен) и определите члены предложения:картофель ,был выращен,а потом его испекли.
Ответить
История
Параграф 2 составить конспект
Ответить
Геометрия
В прямоугольном треугольнике острый угол равен 45 градусов найдите гипотенузу если в сумме с опущенной на неё высотой она составляет 12 м
Ответить
Русский язык
Дайте морфологическую характеристику слов: Групп, печь, три
Ответить