Помогите решить задачу.Длина стебелька 16см.Божья коровка проползла 6см.На сколько оставшийся путь больше пройденного

Математика
Помогите решить задачу.Длина стебелька 16см.Божья коровка проползла 6см.На сколько оставшийся путь больше пройденного
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16-6=10 см оставшийся путь 10-6=4 см Ответ:оставшийся путь больше на 4 см.
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