Помогите решить задачу. Элли,Тотошка и Дровосек были в пути 3 дня.В первый день он?? прошли 6км, во второй -в 2 раза меньше,чем в первый, а в третий -на 2 км больше,чем во второй,Сколько километров пути они прошли за 3 дня?
Математика
Помогите решить задачу. Элли,Тотошка и Дровосек были в пути 3 дня.В первый день он?? прошли 6км, во второй -в 2 раза меньше,чем в первый, а в третий -на 2 км больше,чем во второй,Сколько километров пути они прошли за 3 дня?
Ответ(ы):
Гость:
1 действие: 6:2=3 (км) 2 действие: 3+2=5 (км) 3 действие: 6+3+5=14 (км)
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