Помогите решить задачу. Элли,Тотошка и Дровосек были в пути 3 дня.В первый день он?? прошли 6км, во второй -в 2 раза меньше,чем в первый, а в третий -на 2 км больше,чем во второй,Сколько километров пути они прошли за 3 дня?

Математика

Помогите решить задачу. Элли,Тотошка и Дровосек были в пути 3 дня.В первый день он?? прошли 6км, во второй -в 2 раза меньше,чем в первый, а в третий -на 2 км больше,чем во второй,Сколько километров пути они прошли за 3 дня?

Автор: Гость