ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ! Фирма построила один дом за 50 дней, при увеличении производительности на 20% другой дом этой фирмой был построен за 25 дней. За сколько дней фирма могла бы построить оба дома, если бы строительство шло...
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ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ! Фирма построила один дом за 50 дней, при увеличении производительности на 20% другой дом этой фирмой был построен за 25 дней. За сколько дней фирма могла бы построить оба дома, если бы строительство шло с постоянной производительностью на 20% меньше первоначальной?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объем работы V=pt 1) для 1 дома p=x, t=50, V=50x 2) для 2 дома p=x+0,2x=1,2x, t=25, V=30x 3) для 1 и 2 дома V=50x+30x=80x 4) время равно t=V/p, V=80x, p=x-0,2x=0,8x, t=80x/0,8x=100 Ответ: за 100 дней
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