ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ! Фирма построила один дом за 50 дней, при увеличении производительности на 20% другой дом этой фирмой был построен за 25 дней. За сколько дней фирма могла бы построить оба дома, если бы строительство шло...

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ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ! Фирма построила один дом за 50 дней, при увеличении производительности на 20% другой дом этой фирмой был построен за 25 дней. За сколько дней фирма могла бы построить оба дома, если бы строительство шло с постоянной производительностью на 20% меньше первоначальной?

Автор: Гость