Помогите решить задачу Из двух дач,растояние между которыми 12 км , навстречу друг ??ругу вышли два друга и встретились на середине пути Первый дачник шел со скоростью 60 м в минуту, второй 50 м в минуту Кто из друзей затратил ...

Математика

Помогите решить задачу Из двух дач,растояние между которыми 12 км , навстречу друг ??ругу вышли два друга и встретились на середине пути Первый дачник шел со скоростью 60 м в минуту, второй 50 м в минуту Кто из друзей затратил на путь до встречи больше времени и на сколько?

Автор: Гость