Помогите решить задачу Из двух дач,растояние между которыми 12 км , навстречу друг ??ругу вышли два друга и встретились на середине пути Первый дачник шел со скоростью 60 м в минуту, второй 50 м в минуту Кто из друзей затратил ...
Математика
Помогите решить задачу Из двух дач,растояние между которыми 12 км , навстречу друг ??ругу вышли два друга и встретились на середине пути Первый дачник шел со скоростью 60 м в минуту, второй 50 м в минуту Кто из друзей затратил на путь до встречи больше времени и на сколько?
Ответ(ы):
Гость:
12÷2=6 км середина пути, т..е каждый прошел 6 км 6км=6000 м, значит 6000÷60=100 мин =1ч 40 мин затратил первый дачник 6000÷50=120 мин=2 ч затратил второй дачник на 2 ч-1 ч40 мин=20 мин второй дачник затратил времени больше,
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Французский язык
Математика
Математика
Пожалуйста помогите мне сделать автор Виленкин 6 класс Помогите мне сделать срочно Я ставлю лучший ответ
Окружающий мир