Помогите решить задачу!!!Капроновый шнур длиной 30 м разрезали на 3 части так, что одна часть на 1 м длиннее другой и на 1 м короче третьей. Найди длину каждой части. Совет: сделай схематический чертёж. Пожалуйста только не ура...

Математика

Помогите решить задачу!!!Капроновый шнур длиной 30 м разрезали на 3 части так, что одна часть на 1 м длиннее другой и на 1 м короче третьей. Найди длину каждой части. Совет: сделай схематический чертёж. Пожалуйста только не уравнением!!!

Автор: Гость