Помогите решить задачу!!!Капроновый шнур длиной 30 м разрезали на 3 части так, что одна часть на 1 м длиннее другой и на 1 м короче третьей. Найди длину каждой части. Совет: сделай схематический чертёж. Пожалуйста только не ура...
Математика
Помогите решить задачу!!!Капроновый шнур длиной 30 м разрезали на 3 части так, что одна часть на 1 м длиннее другой и на 1 м короче третьей. Найди длину каждой части. Совет: сделай схематический чертёж. Пожалуйста только не уравнением!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не увере :( 31+2=33
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