Помогите решить задачу. Катер,имеющийсобственую скорось 8,5км/ч,проплыл 2 часа по т??чению и 4 часа против течения реки. Найдите расстояние, которые проплыл катер за юто время , если скорость течения равна 1 км/ч.
Математика
Помогите решить задачу. Катер,имеющийсобственую скорось 8,5км/ч,проплыл 2 часа по т??чению и 4 часа против течения реки. Найдите расстояние, которые проплыл катер за юто время , если скорость течения равна 1 км/ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8,5+1=9,5(км/ч) - скорость по течению 8,5-1=7,5(км/ч) - скорость против течения 9,5*2=19(км) - проплыл по течению 7,5*4=30(км) - проплыл против течения 19+30=49(км) - расстояние проплыл катер
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