Помогите решить задачу. Катер,имеющийсобственую скорось 8,5км/ч,проплыл 2 часа по т??чению и 4 часа против течения реки. Найдите расстояние, которые проплыл катер за юто время , если скорость течения равна 1 км/ч.

Математика

Помогите решить задачу. Катер,имеющийсобственую скорось 8,5км/ч,проплыл 2 часа по т??чению и 4 часа против течения реки. Найдите расстояние, которые проплыл катер за юто время , если скорость течения равна 1 км/ч.

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