"Помогите решить задачу любой ласка.У мыши трижды в год появляются мышата. Весной ??одилось 6 мышат, летом-8, а остальные-восени.Скільки мышат родилось осенью, если всего за реку мыши появилось 24 малыши?"

Математика

"Помогите решить задачу любой ласка.У мыши трижды в год появляются мышата. Весной ??одилось 6 мышат, летом-8, а остальные-восени.Скільки мышат родилось осенью, если всего за реку мыши появилось 24 малыши?"

Автор: Гость