"Помогите решить задачу любой ласка.У мыши трижды в год появляются мышата. Весной ??одилось 6 мышат, летом-8, а остальные-восени.Скільки мышат родилось осенью, если всего за реку мыши появилось 24 малыши?"
Математика
"Помогите решить задачу любой ласка.У мыши трижды в год появляются мышата. Весной ??одилось 6 мышат, летом-8, а остальные-восени.Скільки мышат родилось осенью, если всего за реку мыши появилось 24 малыши?"
Ответ(ы):
Гость:
10 осенью 1) 6+8= 14 2)24-14=10
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