Помогите решить задачу : Лодка по течению прошла путь от пункта А до пункта Б за 3 ??аса, а обратно на этот же путь ей потребовалось 5 часов. Найти собственную скорость лодки, если скорость течения равна 3 км/ч.

Алгебра

Помогите решить задачу : Лодка по течению прошла путь от пункта А до пункта Б за 3 ??аса, а обратно на этот же путь ей потребовалось 5 часов. Найти собственную скорость лодки, если скорость течения равна 3 км/ч.

Автор: Гость