Помогите решить задачу : Лодка по течению прошла путь от пункта А до пункта Б за 3 ??аса, а обратно на этот же путь ей потребовалось 5 часов. Найти собственную скорость лодки, если скорость течения равна 3 км/ч.

Алгебра
Помогите решить задачу : Лодка по течению прошла путь от пункта А до пункта Б за 3 ??аса, а обратно на этот же путь ей потребовалось 5 часов. Найти собственную скорость лодки, если скорость течения равна 3 км/ч.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3(х+3)=5(х-3) 3х+9=5х-15 3х-5х=-15-9 -2х=-24 х=12 ответ 12 км/ч
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