Помогите решить задачу Масса бутылки с маслом 600г, масса пустой бутылки 100г. Сколько граммов можно налить в 10 таких бутылок

Математика
Помогите решить задачу Масса бутылки с маслом 600г, масса пустой бутылки 100г. Сколько граммов можно налить в 10 таких бутылок
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
600-100=500 г - это масса масла которое можно налить в 1 бутылку 500*10=5000г Ответ 5000г можно налить в 10 бутылок
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