Помогите решить задачу: Масса куска сыра 900г. За завтраком съели одну третью всего сыра, за ужином- одну десятую остатка. Сколько граммов сыра съели за ужином?

Математика

Помогите решить задачу: Масса куска сыра 900г. За завтраком съели одну третью всего сыра, за ужином- одну десятую остатка. Сколько граммов сыра съели за ужином?

Автор: Гость