Помогите решить задачу: Масса куска сыра 900г. За завтраком съели одну третью всего сыра, за ужином- одну десятую остатка. Сколько граммов сыра съели за ужином?
Математика
Помогите решить задачу: Масса куска сыра 900г. За завтраком съели одну третью всего сыра, за ужином- одну десятую остатка. Сколько граммов сыра съели за ужином?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
900:3*1=300(г) осталось после завтрака. 300:10*1=30(г)-осталось. 300-30=270(г)за ужином
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Как из формулы вывести другую формулу? Как её получить? Как вывести формулу жёсткости пружины из формулы нахождения периода колебаний пружинного ...
Русский язык