Помогите решить задачу: Масса куска сыра 900г. За завтраком съели одну третью всего сыра, за ужином- одну десятую остатка. Сколько граммов сыра съели за ужином?

Математика
Помогите решить задачу: Масса куска сыра 900г. За завтраком съели одну третью всего сыра, за ужином- одну десятую остатка. Сколько граммов сыра съели за ужином?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
900:3*1=300(г) осталось после завтрака. 300:10*1=30(г)-осталось. 300-30=270(г)за ужином
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Как из формулы вывести другую формулу? Как её получить? Как вывести формулу жёсткости пружины из формулы нахождения периода колебаний пружинного ...
Ответить
История
Кто первым из русских царей в 17-м веке отправил русских людей учиться в Европу
Ответить
Русский язык
Однокоренное прилагательное к слову река
Ответить
Алгебра
Простите. выражение: 6а(а-x+c)+6x(a+x-c)-6c(a-x-c)
Ответить
История
Синквейн со словами:святой,монастырь,покровитель) Помогите пожалуйста,очень срочно!!!
Ответить