Помогите решить задачу На лесном участке 980 деревьев. Из них 200 берёз, сосен -в 2 раз?? больше, чем берёз, а остальные ели. Сколько елей на этом лесном участке?

Математика
Помогите решить задачу На лесном участке 980 деревьев. Из них 200 берёз, сосен -в 2 раз?? больше, чем берёз, а остальные ели. Сколько елей на этом лесном участке?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.980 деревьев 2.200 берез 3.200*2=400 сосен 4.980-200-400=380 елей на участке
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