Помогите решить задачу На лесном участке 980 деревьев. Из них 200 берёз, сосен -в 2 раз?? больше, чем берёз, а остальные ели. Сколько елей на этом лесном участке?

Математика

Помогите решить задачу На лесном участке 980 деревьев. Из них 200 берёз, сосен -в 2 раз?? больше, чем берёз, а остальные ели. Сколько елей на этом лесном участке?

Автор: Гость