Помогите решит задачу На первой полке 15книг, на второй на 4 книги больше. А на третьей полке столько книг, сколько на первой и второй вместе. Сколько книг всего на трех полках?
Математика
Помогите решит задачу На первой полке 15книг, на второй на 4 книги больше. А на третьей полке столько книг, сколько на первой и второй вместе. Сколько книг всего на трех полках?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На второй полке 19 на третьей 34 всего 68
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