Помогите решит задачу На первой полке 15книг, на второй на 4 книги больше. А на третьей полке столько книг, сколько на первой и второй вместе. Сколько книг всего на трех полках?

Математика

Помогите решит задачу На первой полке 15книг, на второй на 4 книги больше. А на третьей полке столько книг, сколько на первой и второй вместе. Сколько книг всего на трех полках?

Автор: Гость