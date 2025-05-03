Помогите решить задачу на тему "Отношения и пропорции" Задача:В 25 килограммах сахарной свеклы содержится 3,5 килограмма сахара. Сколько килограммов сахара содержится в 45 килограммах сахарной свеклы?
Математика
Помогите решить задачу на тему "Отношения и пропорции" Задача:В 25 килограммах сахарной свеклы содержится 3,5 килограмма сахара. Сколько килограммов сахара содержится в 45 килограммах сахарной свеклы?
Ответ(ы):
Гость:
Решение25-3.5 45-х х=45*3.5/25 х=6.3
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