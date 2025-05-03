Помогите решить задачу на тему "Отношения и пропорции" Задача:В 25 килограммах сахарной свеклы содержится 3,5 килограмма сахара. Сколько килограммов сахара содержится в 45 килограммах сахарной свеклы?

Математика

Помогите решить задачу на тему "Отношения и пропорции" Задача:В 25 килограммах сахарной свеклы содержится 3,5 килограмма сахара. Сколько килограммов сахара содержится в 45 килограммах сахарной свеклы?

Автор: Гость