Помогите решить задачу.На уроках труда ученики 2" А" класса приготовили 26 подарков для детского сада.2"Б" на 4 подарка больше,чем 2"А ",а 2"Б" на 6 подарков меньше,чем 2" Б".Сколько подарков приготовили ученики 2" Б" класса?

Математика
Помогите решить задачу.На уроках труда ученики 2" А" класса приготовили 26 подарков для детского сада.2"Б" на 4 подарка больше,чем 2"А ",а 2"Б" на 6 подарков меньше,чем 2" Б".Сколько подарков приготовили ученики 2" Б" класса?
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