Помогите решить задачу! На уроке труда девочки сшили занавес для актового зала. Им понадобилось 120 м. Синей ткани, красной - на 800 дм больше, а желтой- на 400 дм меньше, чем синей. Сколько метров ткани пошло на занавес?

Математика
Помогите решить задачу! На уроке труда девочки сшили занавес для актового зала. Им понадобилось 120 м. Синей ткани, красной - на 800 дм больше, а желтой- на 400 дм меньше, чем синей. Сколько метров ткани пошло на занавес?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Нужно 120 м перевести в дцм= 1200 1200+800=2000дц красной ткани 1200-400=800 дц. 1200+2000+800= 4000дцм.ткани ушло. Теперь переводим в метры. 4000дцм= 400м Ответ: 400метров ушло на пошив занавеса.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Только деление пожалуйста
Ответить
Другие предметы
Написать сочинение на французском языке, на тему "Почему молодежь не читает много?"
Ответить
Биология
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!! СРОЧНО НУЖНО!! Плауны-в природе,для человека Хвощи-в прир??де,для человека Папоротник-в природе.для человека
Ответить
Другие предметы
Какие исторические источники можно найти в земле.
Ответить
Русский язык
Прочитай и запиши текст. найди в предложениях главные члены укажи число лицо или род частей речи которыми они выражены книги помогают обрести верны...
Ответить