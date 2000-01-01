Помогите решить задачу! На уроке труда девочки сшили занавес для актового зала. Им понадобилось 120 м. Синей ткани, красной - на 800 дм больше, а желтой- на 400 дм меньше, чем синей. Сколько метров ткани пошло на занавес?

Математика

Помогите решить задачу! На уроке труда девочки сшили занавес для актового зала. Им понадобилось 120 м. Синей ткани, красной - на 800 дм больше, а желтой- на 400 дм меньше, чем синей. Сколько метров ткани пошло на занавес?

Автор: Гость