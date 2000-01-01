Помогите решить задачу! На уроке труда девочки сшили занавес для актового зала. Им понадобилось 120 м. Синей ткани, красной - на 800 дм больше, а желтой- на 400 дм меньше, чем синей. Сколько метров ткани пошло на занавес?
Математика
Помогите решить задачу! На уроке труда девочки сшили занавес для актового зала. Им понадобилось 120 м. Синей ткани, красной - на 800 дм больше, а желтой- на 400 дм меньше, чем синей. Сколько метров ткани пошло на занавес?
Ответ(ы):
Гость:
Нужно 120 м перевести в дцм= 1200 1200+800=2000дц красной ткани 1200-400=800 дц. 1200+2000+800= 4000дцм.ткани ушло. Теперь переводим в метры. 4000дцм= 400м Ответ: 400метров ушло на пошив занавеса.
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