Помогите решить задачу: Одна бригада рабочих заасфальтировали 5 км 060 м шоссе, другая бригада - на 2 км 280 м больше. Осталось покрыть асфальтом 965 м шоссе. Какой длины шоссе должны были заасфальтировать эти бригады?

Математика

Помогите решить задачу: Одна бригада рабочих заасфальтировали 5 км 060 м шоссе, другая бригада - на 2 км 280 м больше. Осталось покрыть асфальтом 965 м шоссе. Какой длины шоссе должны были заасфальтировать эти бригады?

Автор: Гость