Помогите решить задачу. От станции в одно и тоже время в противоположных направл??ниях вышли два поезда. Скорость первого - 74 км/ч, а второго 61 км/ч. Через сколько часов поезда будут находиться на расстоянии 540 км друг от д...

Математика

Помогите решить задачу. От станции в одно и тоже время в противоположных направл??ниях вышли два поезда. Скорость первого - 74 км/ч, а второго 61 км/ч. Через сколько часов поезда будут находиться на расстоянии 540 км друг от друга?

Автор: Гость