Помогите решить задачу. От станции в одно и тоже время в противоположных направл??ниях вышли два поезда. Скорость первого - 74 км/ч, а второго 61 км/ч. Через сколько часов поезда будут находиться на расстоянии 540 км друг от д...

Математика
Помогите решить задачу. От станции в одно и тоже время в противоположных направл??ниях вышли два поезда. Скорость первого - 74 км/ч, а второго 61 км/ч. Через сколько часов поезда будут находиться на расстоянии 540 км друг от друга?
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Ответ(ы):
Гость:
1) 74+61=135(км/ч) 2) 540/135=4(ч)
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