Помогите решить задачу по физике:из неплотно закрытого крана капают капли воды.Объем одной капли 1мм кубических.Каждые две секунды падает одна капля.За какое время наполнится бутылка объемом 1,5 литра?

Физика

Помогите решить задачу по физике:из неплотно закрытого крана капают капли воды.Объем одной капли 1мм кубических.Каждые две секунды падает одна капля.За какое время наполнится бутылка объемом 1,5 литра?

Автор: Гость