Помогите решить задачу по физике:из неплотно закрытого крана капают капли воды.Объем одной капли 1мм кубических.Каждые две секунды падает одна капля.За какое время наполнится бутылка объемом 1,5 литра?
Физика
Помогите решить задачу по физике:из неплотно закрытого крана капают капли воды.Объем одной капли 1мм кубических.Каждые две секунды падает одна капля.За какое время наполнится бутылка объемом 1,5 литра?
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Гость:
2умножить на 1.5=3 сек
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