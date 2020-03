Помогите решить задачу по информатике в Pascal ABC!!!! Имеются сведения о росте каждог?? ученика в классе (в сантиметрах). Найти значения самого большого и самого маленького роста и для каждого ученика напечатать: его рост, на...

Гость: Гость:

Небольшой такой класс на 15 учащихся const n = 15; var a: array [1..n] of integer; i, min, max: integer; begin max := 150;min := 190; for i := 1 to n do begin a[i] := random(41) + 150; if a[i] > max then max := a[i]; if a[i] < min then min := a[i]; write(a[i], ' '); end; writeln; writeln('max = ', max, ' min = ', min); for i := 1 to n do begin write('Рост ', i:3, ' ученика ', a[i]:4, ' на ', (a[i] - min):4, ' больше мин. и '); writeln(' на ', (max - a[i]):4, ' меньше макс'); end; end. Тестовое решение: 184 168 184 183 184 180 178 168 161 152 178 190 178 176 180 max = 190 min = 152 Рост 1 ученика 184 на 32 больше мин. и на 6 меньше макс Рост 2 ученика 168 на 16 больше мин. и на 22 меньше макс Рост 3 ученика 184 на 32 больше мин. и на 6 меньше макс Рост 4 ученика 183 на 31 больше мин. и на 7 меньше макс Рост 5 ученика 184 на 32 больше мин. и на 6 меньше макс Рост 6 ученика 180 на 28 больше мин. и на 10 меньше макс Рост 7 ученика 178 на 26 больше мин. и на 12 меньше макс Рост 8 ученика 168 на 16 больше мин. и на 22 меньше макс Рост 9 ученика 161 на 9 больше мин. и на 29 меньше макс Рост 10 ученика 152 на 0 больше мин. и на 38 меньше макс Рост 11 ученика 178 на 26 больше мин. и на 12 меньше макс Рост 12 ученика 190 на 38 больше мин. и на 0 меньше макс Рост 13 ученика 178 на 26 больше мин. и на 12 меньше макс Рост 14 ученика 176 на 24 больше мин. и на 14 меньше макс Рост 15 ученика 180 на 28 больше мин. и на 10 меньше макс