Помогите решить задачу по информатике в Pascal ABC!!!! Имеются сведения о росте каждог?? ученика в классе (в сантиметрах). Найти значения самого большого и самого маленького роста и для каждого ученика напечатать: его рост, на...

Информатика
Помогите решить задачу по информатике в Pascal ABC!!!! Имеются сведения о росте каждог?? ученика в классе (в сантиметрах). Найти значения самого большого и самого маленького роста и для каждого ученика напечатать: его рост, насколько он выше самого маленького и насколько ниже самого большого. Заранее огромное спасибо)))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Небольшой такой класс на 15 учащихся const   n = 15; var   a: array [1..n] of integer;   i, min, max: integer; begin   max := 150;min := 190;   for i := 1 to n do   begin     a[i] := random(41) + 150;     if a[i] > max then max := a[i];     if a[i] < min then min := a[i];     write(a[i], ' ');   end;   writeln;   writeln('max = ', max, ' min = ', min);   for i := 1 to n do   begin     write('Рост ', i:3, ' ученика ', a[i]:4, ' на ', (a[i] - min):4, ' больше мин. и ');     writeln(' на ', (max - a[i]):4, ' меньше макс');   end;   end. Тестовое решение: 184 168 184 183 184 180 178 168 161 152 178 190 178 176 180 max = 190 min = 152 Рост   1 ученика  184 на   32 больше мин. и  на    6 меньше макс Рост   2 ученика  168 на   16 больше мин. и  на   22 меньше макс Рост   3 ученика  184 на   32 больше мин. и  на    6 меньше макс Рост   4 ученика  183 на   31 больше мин. и  на    7 меньше макс Рост   5 ученика  184 на   32 больше мин. и  на    6 меньше макс Рост   6 ученика  180 на   28 больше мин. и  на   10 меньше макс Рост   7 ученика  178 на   26 больше мин. и  на   12 меньше макс Рост   8 ученика  168 на   16 больше мин. и  на   22 меньше макс Рост   9 ученика  161 на    9 больше мин. и  на   29 меньше макс Рост  10 ученика  152 на    0 больше мин. и  на   38 меньше макс Рост  11 ученика  178 на   26 больше мин. и  на   12 меньше макс Рост  12 ученика  190 на   38 больше мин. и  на    0 меньше макс Рост  13 ученика  178 на   26 больше мин. и  на   12 меньше макс Рост  14 ученика  176 на   24 больше мин. и  на   14 меньше макс Рост  15 ученика  180 на   28 больше мин. и  на   10 меньше макс
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