Помогите решить задачу по математике 2 часть страница 33, задача 7 б. В прошлом году фермер Джон собрал со своего поля 8 ц овощей и отвез их на ярмарку на 4 подводах. В этом году он собрал 9 ц овощей. Сколько таких же подвод е...

Математика

Помогите решить задачу по математике 2 часть страница 33, задача 7 б. В прошлом году фермер Джон собрал со своего поля 8 ц овощей и отвез их на ярмарку на 4 подводах. В этом году он собрал 9 ц овощей. Сколько таких же подвод ему нужно, если на каждую подводу он будет грузить на 100 кг больше, чем в прошлом году.

Автор: Гость