Помогите решить задачу пожалуйста: 2 носорога побежали Одновременно навстречу др??г другу. Скорость одного 40 километров час, а скорость другого 50 километров час.Какое расстояние до встречи Прибежал каждый, если первоначальное...

Математика

Помогите решить задачу пожалуйста: 2 носорога побежали Одновременно навстречу др??г другу. Скорость одного 40 километров час, а скорость другого 50 километров час.Какое расстояние до встречи Прибежал каждый, если первоначальное расстояние между ними 180 километров

Автор: Гость