Помогите решить задачу пожалуйста: 2 носорога побежали Одновременно навстречу др??г другу. Скорость одного 40 километров час, а скорость другого 50 километров час.Какое расстояние до встречи Прибежал каждый, если первоначальное...
Математика
Помогите решить задачу пожалуйста: 2 носорога побежали Одновременно навстречу др??г другу. Скорость одного 40 километров час, а скорость другого 50 километров час.Какое расстояние до встречи Прибежал каждый, если первоначальное расстояние между ними 180 километров
Ответ(ы):
Гость:
1)40+50=90(кмч)-скорость сближения. 2)180:90=2(ч)-они встретились. 3)40*2=80(км)пробежал 1. 4)50*2=100(км)пробежал другой.
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