Помогите решить задачу пожалуйста.(Чтобы уложить 840 кг гвоздей,потребовалось 10 ящ??ков.Сколько потребуется таких же ящиков для 672 кг гвоздей.)
Математика
Помогите решить задачу пожалуйста.(Чтобы уложить 840 кг гвоздей,потребовалось 10 ящ??ков.Сколько потребуется таких же ящиков для 672 кг гвоздей.)
Ответ(ы):
Гость:
840:10= 84 ( это в одном ящике) 672:84=8 Ответ: 8 ящиков потребуется
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