Помогите решить задачу, пожалуйста!!!! Определить, какие типы гамет и в каком соот??ошении образует особь женского пола с генотипом Х^DH X^dh, если учесть, что гены сцеплены, а процент кроссинговера между ними – 18%.

Биология

Помогите решить задачу, пожалуйста!!!! Определить, какие типы гамет и в каком соот??ошении образует особь женского пола с генотипом Х^DH X^dh, если учесть, что гены сцеплены, а процент кроссинговера между ними – 18%.

Автор: Гость