Помогите решить задачу, пожалуйста!!!! Определить, какие типы гамет и в каком соот??ошении образует особь женского пола с генотипом Х^DH X^dh, если учесть, что гены сцеплены, а процент кроссинговера между ними – 18%.
Биология
Помогите решить задачу, пожалуйста!!!! Определить, какие типы гамет и в каком соот??ошении образует особь женского пола с генотипом Х^DH X^dh, если учесть, что гены сцеплены, а процент кроссинговера между ними – 18%.
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Гость:
Вот,держи,надеюсь,понятно,если что,спрашивай :)
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