Помогите решить задачу пожалуйста! Радиус одного круга в два раза больше другого.??айдите площадь меньшего круга, если площадь большого круга равна 52 см квадратных

Математика

Помогите решить задачу пожалуйста! Радиус одного круга в два раза больше другого.??айдите площадь меньшего круга, если площадь большого круга равна 52 см квадратных

Автор: Гость