Помогите решить задачу пожалуйста! Радиус одного круга в два раза больше другого.??айдите площадь меньшего круга, если площадь большого круга равна 52 см квадратных
Математика
Помогите решить задачу пожалуйста! Радиус одного круга в два раза больше другого.??айдите площадь меньшего круга, если площадь большого круга равна 52 см квадратных
Ответ(ы) на вопрос:
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52:4=13 получается 13
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