Помогите решить задачу Пожалуйста в новом студенческом общежитиеи 20 трехкомнат??ых квартир, 40 двухкомнатных и 4 однокомнатные. Сколько студентов в общежитии, если если у каждого из них отдельная комната?

Математика
Помогите решить задачу Пожалуйста в новом студенческом общежитиеи 20 трехкомнат??ых квартир, 40 двухкомнатных и 4 однокомнатные. Сколько студентов в общежитии, если если у каждого из них отдельная комната?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. 20*3=60(ст) 2.40*2=80(ст) 3.60+80+4=144(ст) ответ: 144 студента))
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