Помогите решить задачу Пожалуйста в новом студенческом общежитиеи 20 трехкомнат??ых квартир, 40 двухкомнатных и 4 однокомнатные. Сколько студентов в общежитии, если если у каждого из них отдельная комната?
Математика
Помогите решить задачу Пожалуйста в новом студенческом общежитиеи 20 трехкомнат??ых квартир, 40 двухкомнатных и 4 однокомнатные. Сколько студентов в общежитии, если если у каждого из них отдельная комната?
Ответ(ы):
Гость:
1. 20*3=60(ст) 2.40*2=80(ст) 3.60+80+4=144(ст) ответ: 144 студента))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Молю,прошу пожалуйста...Помогите составить уравнения и написать тип: Zn(OH)2 + HNO3 HNO3 + Na2O Al2O3 + Mg Hg + O2 MgO + H3PO4
Алгебра
Английский язык
Переведите пожалуйста!!! A Scotsman, John Baird, invented the first TV in 1926, but his system could not broadcast sound and image at the same time...
Русский язык