Помогите решить задачу Пожалуйста в новом студенческом общежитиеи 20 трехкомнат??ых квартир, 40 двухкомнатных и 4 однокомнатные. Сколько студентов в общежитии, если если у каждого из них отдельная комната?

Математика

Помогите решить задачу Пожалуйста в новом студенческом общежитиеи 20 трехкомнат??ых квартир, 40 двухкомнатных и 4 однокомнатные. Сколько студентов в общежитии, если если у каждого из них отдельная комната?

Автор: Гость