Помогите решить задачу рационально подобрав числа маша взялась ухаживать за курами и кроликами.всего у её подшефных 35 голов и 94 ноги .сколько у маши кур и сколько кроликов .реши задачу ..составив уровнение
Математика
Помогите решить задачу рационально подобрав числа маша взялась ухаживать за курами и кроликами.всего у её подшефных 35 голов и 94 ноги .сколько у маши кур и сколько кроликов .реши задачу ..составив уровнение
Ответ(ы):
Гость:
Решено методом подбора кур 23 кроликов 12
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