Помогите решить задачу с дробями очень срочно!!! 2/5 всего запаса топлива имеют массу 15 т.Найдите массу всего топлива. Заранее спасибо огромное! помогите прошу!!!!!!!!

Математика

Помогите решить задачу с дробями очень срочно!!! 2/5 всего запаса топлива имеют массу 15 т.Найдите массу всего топлива. Заранее спасибо огромное! помогите прошу!!!!!!!!

Автор: Гость