Помогите решить задачу с дробями очень срочно!!! 2/5 всего запаса топлива имеют массу 15 т.Найдите массу всего топлива. Заранее спасибо огромное! помогите прошу!!!!!!!!
Математика
Помогите решить задачу с дробями очень срочно!!! 2/5 всего запаса топлива имеют массу 15 т.Найдите массу всего топлива. Заранее спасибо огромное! помогите прошу!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
15:2/5=15*5/2=75/2=37,5(т) - всего тонн топлива
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