Помогите решить задачу с неправильными дробями. Турист прошел за первый день 18 к??, что составляет 6/5 пути, который он должен пройти во второй день. Сколько км. должен пройти турист за эти два дня?

Математика

Помогите решить задачу с неправильными дробями. Турист прошел за первый день 18 к??, что составляет 6/5 пути, который он должен пройти во второй день. Сколько км. должен пройти турист за эти два дня?

Автор: Гость