Помогите решить задачу с неправильными дробями. Турист прошел за первый день 18 к??, что составляет 6/5 пути, который он должен пройти во второй день. Сколько км. должен пройти турист за эти два дня?
Математика
Помогите решить задачу с неправильными дробями. Турист прошел за первый день 18 к??, что составляет 6/5 пути, который он должен пройти во второй день. Сколько км. должен пройти турист за эти два дня?
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