Помогите решить задачу!!!!!!Со станции вышел товарный поезд со скоростью 50км/ч . Чер??з 3 часа с той же станции вслед за ним вышел электропоезд со скоростью 80км/ч . Через сколько часов после своего выхода электропоезд догонит...
Математика
Помогите решить задачу!!!!!!Со станции вышел товарный поезд со скоростью 50км/ч . Чер??з 3 часа с той же станции вслед за ним вышел электропоезд со скоростью 80км/ч . Через сколько часов после своего выхода электропоезд догонит товарный поезд ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поезд прошел за 3 ч 50*3=150 км скорость сближения 80-50=30 км/ч электро поезд догонит за 150:30=5 ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длина первого куска ткани равна 12 целым 14/27 м, что на 3 целые 19/27 м больше, чем длина ??торого куска, и на 5 целых 5/27 м меньше длины третьег...
Математика
Литература