Помогите решить задачу!!!!!!Со станции вышел товарный поезд со скоростью 50км/ч . Чер??з 3 часа с той же станции вслед за ним вышел электропоезд со скоростью 80км/ч . Через сколько часов после своего выхода электропоезд догонит...

Математика

Помогите решить задачу!!!!!!Со станции вышел товарный поезд со скоростью 50км/ч . Чер??з 3 часа с той же станции вслед за ним вышел электропоезд со скоростью 80км/ч . Через сколько часов после своего выхода электропоезд догонит товарный поезд ?

Автор: Гость