Помогите решить задачу срочно. Две бригады изготовели 84 детали. Первая изготовила в 3 раза больше чем вторая.Сколько деталей изготовила каждая

Математика

Помогите решить задачу срочно. Две бригады изготовели 84 детали. Первая изготовила в 3 раза больше чем вторая.Сколько деталей изготовила каждая

Автор: Гость