Помогите решить задачу срочно. Две бригады изготовели 84 детали. Первая изготовила в 3 раза больше чем вторая.Сколько деталей изготовила каждая
Математика
Помогите решить задачу срочно. Две бригады изготовели 84 детали. Первая изготовила в 3 раза больше чем вторая.Сколько деталей изготовила каждая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вторая изготовила Х дет., тогда вторая изготовила 3Х, а всего 84 Итак, х+3х=84 4х=84 х=21-кол-во деталей второй бригады 3*21=63 -кол-во деталей 1 бригады
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