Помогите решить задачу Теплоход плыл 4,5 ч против течения и 0,8 ч по течению реки. Какой путь прошёл теплоход, если его скорость против течения равна 24,6 км/ч, а скорость течения-1,8 км/ч?
Математика
Помогите решить задачу Теплоход плыл 4,5 ч против течения и 0,8 ч по течению реки. Какой путь прошёл теплоход, если его скорость против течения равна 24,6 км/ч, а скорость течения-1,8 км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24,6*4,5=110,7км прошел теплоход против течения 24,6+1,8=26,4км/ч собственная скорость теплохода 26,4+1,8=28,2км/ч скорость теплохода по течению реки 28,2*0,8=22,56км прошел теплоход по течению 110,7+22,56=133,26км составляет весь путь теплохода
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