Помогите решить задачу Теплоход плыл 4,5 ч против течения и 0,8 ч по течению реки. Какой путь прошёл теплоход, если его скорость против течения равна 24,6 км/ч, а скорость течения-1,8 км/ч?

Математика

Помогите решить задачу Теплоход плыл 4,5 ч против течения и 0,8 ч по течению реки. Какой путь прошёл теплоход, если его скорость против течения равна 24,6 км/ч, а скорость течения-1,8 км/ч?

Автор: Гость