Помогите решить задачу:Теплоход прошел 54 км по течению реки и 42 км против течения, затратив на весь путь 4 ч. Какова скорость теплохода в стоячей воде, если скорость течения реки равна 3 км/ч?

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Пусть х км/ч - собственная скорость теплохода, тогда (х+3) км/ч - скорость по течению, (х-3) км/ч - скорость против течения. 54/(х+3) ч- время по течению 42/(х-3) ч- время против течения Всего 4 часа Уравнение 54/(х+3) + 42/(х-3)=4 или 54(х-3)+42(х+3)=4(х-3)(х+3) х≠3 27(х-3)+21(х+3)=2(х²-9) 2х²-48х=0 х=0 или х=24 Ответ. 24 км в час - собственная скорость теплохода