Помогите решить задачу: Туристы прошли свой маршрут за два дня. В первый день они прошли 3/10( три десятых) маршрута и ещё 4 1/2( четыре целых одна вторая) км, во второй день- 3/5(три пятых) маршрута и оставшиеся 2 1/2( две цел...
Математика
Помогите решить задачу: Туристы прошли свой маршрут за два дня. В первый день они прошли 3/10( три десятых) маршрута и ещё 4 1/2( четыре целых одна вторая) км, во второй день- 3/5(три пятых) маршрута и оставшиеся 2 1/2( две целых одна вторая) км. Чему равна длина маршрута? Прошу решите!!! Даю 11 баллов!!!!СРОЧНО!!!
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Решение в приложении.......
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