Помогите решить задачу учебник стоит 230 рублей а тетрадь на 174 рубля дешевле купили учебник и пять тетрадей сколько стоит вся покупка

Математика

Помогите решить задачу учебник стоит 230 рублей а тетрадь на 174 рубля дешевле купили учебник и пять тетрадей сколько стоит вся покупка

Автор: Гость