Помогите решить задачу учебник стоит 230 рублей а тетрадь на 174 рубля дешевле купили учебник и пять тетрадей сколько стоит вся покупка
Математика
Помогите решить задачу учебник стоит 230 рублей а тетрадь на 174 рубля дешевле купили учебник и пять тетрадей сколько стоит вся покупка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 230 - 174 = 56 стоит тетрадь 2) 56 × 5 = 280 стоят пять тетрадей 3) 280 + 174 = 454 стоит вся покупка Ответ 454 рубля.
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