Помогите решить задачу уравнением... Из города одновременно в противоположных направлениях вышли два путешественника. Через 5ч расстояние между ними было равно 45км . Первый путешественник щёл со скоростью 4км/ч . С какой скор...

Математика

Помогите решить задачу уравнением... Из города одновременно в противоположных направлениях вышли два путешественника. Через 5ч расстояние между ними было равно 45км . Первый путешественник щёл со скоростью 4км/ч . С какой скоростью щёл второй путешественник?

Автор: Гость