Помогите решить задачу уравнением... Из города одновременно в противоположных направлениях вышли два путешественника. Через 5ч расстояние между ними было равно 45км . Первый путешественник щёл со скоростью 4км/ч . С какой скор...
Математика
Помогите решить задачу уравнением... Из города одновременно в противоположных направлениях вышли два путешественника. Через 5ч расстояние между ними было равно 45км . Первый путешественник щёл со скоростью 4км/ч . С какой скоростью щёл второй путешественник?
Ответ(ы):
Гость:
1)4*5=20 км - прошёл всего 1-ый 2)45-20=25 км - прошёл 2-ой 3)25/5=5км/ч - скорость 2-го Ответ: 5 км/ч шёл второй путешественник.
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