Помогите решить задачу. В ящике лежит 40 яблок. Сколько яблок нужно добавить в ящик, чтобы их можно было распределить поровну между шестью детьми?
Математика
Помогите решить задачу. В ящике лежит 40 яблок. Сколько яблок нужно добавить в ящик, чтобы их можно было распределить поровну между шестью детьми?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2, так как ближайшее число, которое делится на два - 42. Тогда каждому ребёнку достанется 7 яблок.)
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