Помогите решить задачу. В ящике лежит 40 яблок. Сколько яблок нужно добавить в ящик, чтобы их можно было распределить поровну между шестью детьми?

Математика

Помогите решить задачу. В ящике лежит 40 яблок. Сколько яблок нужно добавить в ящик, чтобы их можно было распределить поровну между шестью детьми?

Автор: Гость