Помогите решить задачу. В школьный буфет привезли 60 булочек,а пирожков -на 20 меньш??. Поставь устно вопрос,чтобы задача решалась в два действия,и реши ее.
Математика
Помогите решить задачу. В школьный буфет привезли 60 булочек,а пирожков -на 20 меньш??. Поставь устно вопрос,чтобы задача решалась в два действия,и реши ее.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вопрос:Сколько булочек и пирожков всего привезли в столовую? Решение: 1)60-20=40 пирожков привезли в столовую 2)60+40=100 булочек и пирожков привезли в столовую Ответ: 100 булочек и пирожков привезли в столовую
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