Помогите решить задачу.Во время регистрации каждому участнику выдали номерок, оп??еделяющий порядок выступлений. Борин номер оказался в три раза больше , номера Арёма и в 4 раза меньше номера Вити. Гришин номер в пять раз больш...

Математика
Помогите решить задачу.Во время регистрации каждому участнику выдали номерок, оп??еделяющий порядок выступлений. Борин номер оказался в три раза больше , номера Арёма и в 4 раза меньше номера Вити. Гришин номер в пять раз больше чем у Бори. Какие номера у мальчиков
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