Помогите решить задачу.Во время регистрации каждому участнику выдали номерок, оп??еделяющий порядок выступлений. Борин номер оказался в три раза больше , номера Арёма и в 4 раза меньше номера Вити. Гришин номер в пять раз больш...

Математика

Помогите решить задачу.Во время регистрации каждому участнику выдали номерок, оп??еделяющий порядок выступлений. Борин номер оказался в три раза больше , номера Арёма и в 4 раза меньше номера Вити. Гришин номер в пять раз больше чем у Бори. Какие номера у мальчиков

Автор: Гость