Помогите решить задачу.Во время регистрации каждому участнику выдали номерок, оп??еделяющий порядок выступлений. Борин номер оказался в три раза больше , номера Арёма и в 4 раза меньше номера Вити. Гришин номер в пять раз больш...
Математика
Помогите решить задачу.Во время регистрации каждому участнику выдали номерок, оп??еделяющий порядок выступлений. Борин номер оказался в три раза больше , номера Арёма и в 4 раза меньше номера Вити. Гришин номер в пять раз больше чем у Бори. Какие номера у мальчиков
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
При помощи математических знаков запишите неравенства. а)число к больше числа 5 б)число m больше или равно числу 20 в)число х меньше числа с ...
Математика
От москвы до ставрополя поезд идет 28 часов а самолет тратит 14 размер меньше времени чем мая сколько часов экономит самолет для пассажира
Химия
Математика