Помогите решить задачу, вообще не смыслю в информатике.) чему равны значения переменных r, a, d? var a, b, c: integer r, d: real; a: = 5; b: = 20; c: = -7; d: = 25; r: = a + (4 * b + c) * d a: = a+4 d: = a*7 с решением...
Информатика
Помогите решить задачу, вообще не смыслю в информатике.) чему равны значения переменных r, a, d? var a, b, c: integer r, d: real; a: = 5; b: = 20; c: = -7; d: = 25; r: = a + (4 * b + c) * d a: = a+4 d: = a*7 с решением, пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По условию: a=5, b=20, c=-7, d=25 Находим значение переменной r: r = a + (4 * b * c ) * d = 5 + (4* 20 * -7) * 25 = -13995 Находим значение переменной a: a = a + 4 = 5 + 4 = 9 Находим значение переменной d: d = a * 7 = 9 * 7 = 63 program r_a_d; var a, b, c : integer; r, d : real; begin a:=5; b:=20; c:=-7; d:=25; r := a + (4 * b * c ) * d; a := a+4; d := a*7; writeln('r=', r:10:4, ', a=', a, ', d=', d:10:4); end.
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