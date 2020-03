Помогите решить задачу, вообще не смыслю в информатике.) чему равны значения переменных r, a, d? var a, b, c: integer r, d: real; a: = 5; b: = 20; c: = -7; d: = 25; r: = a + (4 * b + c) * d a: = a+4 d: = a*7 с решением...

Информатика

