Помогите решить задачу За 3 месяца завод выпустил 385 мотоциклов. В сентябре завод выпустил 134 мотоцикла, в октябре на 17 мотоциклов меньше, чем сентябре, а остальные в ноябре. Сколько мотоциклов выпустил завод в ноябре

Математика

Помогите решить задачу За 3 месяца завод выпустил 385 мотоциклов. В сентябре завод выпустил 134 мотоцикла, в октябре на 17 мотоциклов меньше, чем сентябре, а остальные в ноябре. Сколько мотоциклов выпустил завод в ноябре

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