Помогите решить задачу За 3 месяца завод выпустил 385 мотоциклов. В сентябре завод выпустил 134 мотоцикла, в октябре на 17 мотоциклов меньше, чем сентябре, а остальные в ноябре. Сколько мотоциклов выпустил завод в ноябре
Математика
Помогите решить задачу За 3 месяца завод выпустил 385 мотоциклов. В сентябре завод выпустил 134 мотоцикла, в октябре на 17 мотоциклов меньше, чем сентябре, а остальные в ноябре. Сколько мотоциклов выпустил завод в ноябре
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)134-17=117(м)-мотоциклов завод выпустил в октябре. 2)385-134-117=134(м) Ответ:в ноябре завод выпустил 134 мотоцикла.
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