Помогите решить задачу. заемщиков оформить кредит в 200 тыс д.е. на 4 года по ставке 15%.погашение кредита производится равными долями. требуется рассчитать какую сумму еже квартальном должен платить заемщик

Гость: Гость:

Тут есть 2 варианта, если процент начисляется на остаток долга, тогда решается так: 200:100*15=30 тыс % 1-й год 200:4*3:100*15=22,5 тыс % 2-й год 200:4*2:100*15=15 тыс % 3-й год 200:4:100*15=7,5 тыс % 4-й год 30+22,5+15+7,5+200=275 тыс всего заплатит заемщик т. к. в году 4 квартала, тогда 4*4=16 платежей будет за все время 275:16=17,1875 тыс в квартал заплатит заемщик если процент начисляется на весь долг, тогда решается так: 200:100*15*4=120 тыс процентов будет всего по кредиту 200+120=320 тыс заплатит заемщик всего банку т. к. в году 4 квартала, тогда 4*4=16 платежей будет за все время 320:16=20 тыс составит платеж в квартал