Помогите решить задачу зал длиной 12 м и шириной 8 м увеличили в длину на 4 м и в шири??у на 2 м. На сколько квадратных метров увеличилась площадь зала?

Математика

Помогите решить задачу зал длиной 12 м и шириной 8 м увеличили в длину на 4 м и в шири??у на 2 м. На сколько квадратных метров увеличилась площадь зала?

Автор: Гость