Помогите решить задачу зал длиной 12 м и шириной 8 м увеличили в длину на 4 м и в шири??у на 2 м. На сколько квадратных метров увеличилась площадь зала?
Математика
Помогите решить задачу зал длиной 12 м и шириной 8 м увеличили в длину на 4 м и в шири??у на 2 м. На сколько квадратных метров увеличилась площадь зала?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S(раньше) =12*8=96(м^2) Длина(потом)=12+4=16(м) Ширина(потом)=8+2=10(м) S(потом)=16*10=160(м^2) 160-96=64(м^2) - на сколько изменилась площадь зала Ответ: на 64 м^2
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